Todos llegaremos (con suerte)

Por Asaari Bibang

Hace un mes salí con unos amigos a hacer una ruta por los bares más emblemáticos de Madrid. El grupo era muy interesante, pues oscilaba en un rango de edad entre 4 y 80 años. Mientras los unos requerían que los de 30 corriéramos detrás, con los otros teníamos que hacer pequeños altos en el camino para que no se cansaran ni se agobiaran.

Cuando me contaron el plan y me comentaron quién se apuntaba me pareció que sería una experiencia bonita e interesante, porque, sin ser familia,...