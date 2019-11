El presidente Trump cumplió su promesa esta semana de retirarse del Acuerdo Climático de París. Esto no fue una sorpresa. Pero todavía nos desconcierta. Por más que lo intentemos, no podemos ver cómo esta decisión sirve a los intereses de Estados Unidos.

Nuestra emergencia climática no respeta fronteras. Los incendios forestales de California no arderán menos ferozmente, y el aumento del nivel del mar no evitará a Miami o Mar-a-Lago, solo porque Trump ha optado por no participar en un tratado de casi 200 naciones que representa nuestra mejor y única oportunidad de salvar a la humanidad de los efectos catastróficos del aumento de las temperaturas.

Pongámoslo en un lenguaje que Trump pueda entender. Si las temperaturas globales promedio aumentan a fines de siglo en otro grado Celsius, o 1.8 grados Fahrenheit, no habrá ganadores en este planeta. Solo perdedores.

¿Y esos inmigrantes que el presidente critica? Espere que el goteo se convierta en una inundación. El cambio climático podría obligar a 1,4 millones de personas a abandonar sus hogares en México y América Central, según el Banco Mundial. Esto se debe a que un tercio de todos los empleos en la región siguen vinculados a la agricultura y el cambio climático está haciendo que esos medios de vida sean más precarios. La mejor manera de mantener a los refugiados climáticos lejos de las puertas de Estados Unidos es apoyar un acuerdo climático vigoroso y efectivo que ayude a proteger a los vecinos de EE.UU. de los estragos de la sequía y los patrones climáticos erráticos. Pero Trump le está dando la espalda a esta oportunidad.

El Acuerdo de París no es un acuerdo comercial. No hay compensación entre Detroit, Youngstown y Pittsburgh, por un lado, y París por el otro. Los aranceles y las sanciones no harán que este problema desaparezca.

En cambio, el Acuerdo de París se parece más a una póliza de seguro colectiva, en la que todos invertimos para proteger nuestro futuro. Y como la mayoría de las pólizas de seguro, tiene sentido comercial. Las mejores inversiones que podemos hacer en este momento son aquellas que protegerán nuestras fuentes de alimentos, agua y energía, nuestro transporte, hogares y ciudades, y nuestros negocios y finanzas de los peores impactos del cambio climático.

Debemos invertir para adaptarnos a temperaturas más altas, mares crecientes, tormentas más intensas, escasez de agua, incendios forestales, condiciones que ahora son inevitables. La Comisión Global de Adaptación estima que invertir solo US$1,8 trillones para desarrollar la resiliencia climática en la próxima década generaría más de US$7 trillones en beneficios netos. Ese es un gran retorno de la inversión.

En otras palabras, podemos planificar ahora y prosperar, o no hacer nada y pagar las consecuencias. Nos parece que Trump está eligiendo no hacer nada y dejar que el país pague más tarde. ¿Cómo es esto inteligente?

El Acuerdo de París es un proyecto de colaboración, quizás la mayor empresa colectiva jamás intentada por la humanidad. ¿Es perfecto? No. ¿Vale la pena mantenerlo? Seguro.

Tenga en cuenta que el Acuerdo de París es un trabajo en progreso. Se deben establecer estándares y objetivos, se deben acordar medidas de cumplimiento, se deben asignar presupuestos. Una de las mejores cosas del acuerdo es que las naciones se han comprometido a compartir los frutos de la innovación en tecnologías bajas en carbono: energía limpia, transporte sin emisiones, mayor seguridad alimentaria y negocios y hogares sostenibles. EE.UU. es un gran innovador y el Acuerdo de París, sin duda, será más pobre sin su participación. Pero igualmente, el país tenía mucho que ganar al unirse a este esfuerzo colectivo. ¿Por qué perderse la mayor transformación tecnológica y económica de nuestra era?

El mundo echará de menos el talento, el liderazgo y las ideas de EE.UU. a medida que planeamos un futuro bajo en carbono. Sabemos que las voces estadounidenses seguirán siendo escuchadas, en particular, los miles de gobiernos y empresas locales y estatales en Estados Unidos que se han comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero bajo un movimiento llamado We Are Still In. Son prueba de que millones de estadounidenses siguen apoyando el Acuerdo, incluso aunque la administración actual no lo haga.

No es demasiado tarde para que Trump reconsidere su decisión. Cumplir con el Acuerdo de París es lo correcto, por el bien de EE.UU. y por el resto del mundo. Se dice que Winston Churchill comentó una vez que siempre se puede contar con que los estadounidenses hagan lo correcto, después de haber intentado todo lo demás. Esperamos que Trump demuestre que está equivocado y se mantenga en el Acuerdo Climático de París: que hace lo correcto desde el principio.