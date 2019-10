Es casi como si Donald Trump estuviera tratando de ser impugnado.

Es decir, por Twitter.

Ahí es donde los inquietos dedos del presidente de los Estados Unidos han estado trabajando horas extras para tratar de hacerlo eliminar del servicio de comunicaciones digitales publicando todo tipo de cosas que rompen las reglas y, a menudo, todo en mayúsculas con muchos signos de exclamación, solo para que no nos los perdamos.

Pero al igual que las compañías de Internet han recibido un gran abrazo de la ley, la Sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones, que les extiende una amplia inmunidad contra el contenido controvertido que se publica en sus plataformas, a Trump se le ha dado un pase épico en Twitter para lo que sea que haga. ¿Por qué? Básicamente, la compañía lo ha considerado de interés periodístico.

Suficientemente cierto. Pero eso significa que todos los días y literalmente dos veces los domingos, son más tweets incendiarios y tweets llenos de ira y tweets atroces y tweets imprudentes y tweets engañosos y tweets inexactos. Y las muchas mentiras como tweets, entonces, tantas mentiras de tweets.

Esa es la parte buena, porque aunque muchos de esos tweets apenas se aproximan a la raya que Twitter ha trazado que prácticamente todo el resto del mundo tiene que respetar, muchos la cruzan, y el Presidente Tweeter sigue despreocupado por el exilio que nunca llegará.

El fin de semana Trump llegó a un nivel nuevo cuando envió un mensaje, a la vez que astutamente se escondió detrás de una cita de un controvertido pastor (y estoy siendo amable) llamado Robert Jeffress, sobre la posibilidad de una guerra civil en caso de ser impugnado.

Lea el tweet: “ ... Si los demócratas tienen éxito en remover al Presidente de su cargo (que nunca lo serán), causará una fractura al estilo de una Guerra Civil en esta nación de la cual nuestro país nunca sanará. Pastor Robert Jeffress @FoxNews”.

Haciendo a un lado el hecho de que este país sí sobrevivió a la guerra civil y grandes agitaciones políticas como la renuncia del presidente Richard Nixon, este fue otro ejemplo atroz del tipo de mal comportamiento que Trump puede exhibir aunque nadie más puede hacerlo en la plataforma.

El presidente de Estados Unidos pudo, sin ninguna consecuencia, sugerir que habría una guerra interna que podría provocar muertes si estuviera sujeto a normas y leyes, como los estatutos de denunciantes.

El truco fue que el mensaje del tweet era implícito en lugar de explícito. Y es por eso que Twitter no eliminó el tweet, como podría hacerlo. La débil respuesta de la compañía muestra cuán completamente incapaz es de lidiar con estos asuntos controvertidos.

Mi premisa ha sido preguntar qué debe hacer la administración de Twitter si Trump pierde las elecciones de 2020 y tuitea de manera inexacta al día siguiente que hubo fraude generalizado y, además, que la gente debería levantarse en una insurrección armada para mantenerlo en el cargo.

La mayoría de las personas a las que he planteado esta pregunta tuvieron la misma respuesta: echar a Trump de Twitter por incitar a la violencia. Algunos han dicho que solo debería ser suspendido temporalmente para calmar cualquier agitación. Muy pocos dijeron que se le debería permitir continuar usando el servicio sin repercusiones si ya no era el presidente. Un funcionario de alto nivel me preguntó qué haría yo. Mi respuesta: para empezar, nunca habría dejado que llegara a esto.

Ahora mi juego hipotético se ha acercado mucho más a la realidad. Al usar una cita para esconderse detrás de lo que realmente estaba tratando de decir, Trump estaba probando el sistema, usando una táctica que es enormemente peligrosa.

Es importante enfatizar que lo que Trump está haciendo no es diferente de lo que varios autócratas y enemigos de todo el mundo están haciendo con las plataformas de redes sociales para impulsar sus agendas malévolas.

Para ser justos, dudo que el director ejecutivo y fundador de Twitter, Jack Dorsey, pudiera haber imaginado que un presidente de EE.UU. sería tan desvergonzado y dispuesto a causar daño usando las herramientas digitales que construyó.

Bueno Trump lo ha hecho, una y otra vez. Por lo tanto, corresponde a las plataformas sociales gigantes evitar que arme peligrosamente sus herramientas.

Esto no quiere decir que es una situación fácil para Twitter. También me vería intimidado por la increíble responsabilidad que ha sido impuesta en la empresa. Pero aquí estamos.

Así que para ayudarlos a descifrarlo, permítame terminar con las palabras de Abraham Lincoln, que sabía un par de cosas sobre lo que realmente significa la guerra civil: “Tengamos fe en que lo correcto hace lo correcto, y en esa fe, nos atrevamos, hasta el final, a cumplir con nuestro deber tal como lo entendemos”.