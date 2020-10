Trump y Sánchez: dos caras de la misma moneda

Estamos salvados. Después de firmar el peor guion de una película de catástrofes, en el que el presidente de Estados Unidos acaba contagiado de un virus chino que provoca una pandemia global en vez de liderar la salvación de la Tierra, Trump ahora nos va a contar su experiencia con la covid-19. “Ha sido muy interesante, he aprendido mucho sobre la covid. Lo he aprendido yendo a la auténtica escuela. Lo he aprendido y entendido y os lo voy a contar”, aseguró después de poner en peligro a todo su servicio...