Un amigo es un bosque

¿Cuándo fue la última vez que pensaste en un bosque o en un amigo? ¿Cuándo fue la última vez que creíste que el día no sería suficiente para los cientos de pendientes? Puede que todos tengamos afán en la vida, en algún instante, lo importante es que la vida no se convierta en eso, en un afán que te llene de amargura. Pero si por tu mente no se pasa de vez en vez un amigo y un bosque, debo decirte que estás fregado. Nada es más importante que esas dos combinaciones.

Justo una amiga me regaló esta...