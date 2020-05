Un antídoto contra la desinformación

Por Esteban Mery Fernández, MD*

Actualmente estamos enfrentados no solamente a la pandemia del covid, sino también a la de la desinformación. El volumen de noticias, trinos, mensajes, es abrumador, agobiante y en muchos casos nocivo. Esta situación no es exclusiva de la coyuntura actual: ya veíamos cómo en la década de los ochenta se propagaron mentiras tan peligrosas acerca del VIH como que este se podía aliviar con leche de cabra o que no era causado por un virus, o que los gobiernos habrían diseñado...