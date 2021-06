Os hago la alerta desde España, donde a los que exhibimos con orgullo los símbolos nacionales hemos sido tachados de “fascistas” o de “franquistas”. Conozco muy bien Colombia, viví en Bogotá varios años, conozco Medellín y vi de primera mano el amor de los paisas por su tierra. Ahora leo que a los que izan la bandera tricolor o la verde y blanca se les dice “falangistas”. Amigos colombianos, no os dejéis por favor embarcar en esas divisiones artificiosas y tramposas. Aquí en España la izquierda radical y el separatismo vasco y catalán no respetan la libertad de los españoles para usar la bandera de nuestro propio país. Que no pase lo mismo en la querida Colombia