Un desastre

Por Juan José Millás

Entregas ultrarrápidas: he ahí la clave del éxito. ¿Por qué? Porque lo necesitamos todo ya. Necesitamos lo que no necesitamos con urgencia, ahora, en este mismo instante. ¿Y lo esencial? A lo esencial hemos renunciado. Para lo esencial no tenemos prisa alguna. Entregamos lo no esencial en el plazo de un día; en el de dos horas, si está usted suscrito al servicio premium. El objetivo de la rapidez, a ver si vamos entendiéndonos, no es otro que el de calmar la ansiedad. Está uno...