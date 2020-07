Un mapa para buscadores del propósito

Querido Gabriel,

¿Y ya sabes para qué sirves?, preguntó Isabel. Me quedé frío y respiré profundo para ganar tiempo. Estaba en una tertulia virtual con un grupo de gente joven y entusiasta. Respondí alguna cosa sobre vivir con propósito, mencioné la educación, algo sobre promover reflexiones, dije también que sigo buscando, que trato de nunca estar demasiado seguro de nada. Me asusté y me sorprendí: qué maravilla las preguntas de los jóvenes y de los curiosos eternos, porque desnudan nuestra insuficiencia...