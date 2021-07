Me atrevo a escribirle este mensaje al señor expresidente Álvaro Uribe para decirle que por nada del mundo caiga en la trampa de acudir a la Comisión de la Verdad. Él ya ha dicho que no va a avalar de ninguna forma las instituciones que fueron creadas por exigencias de las Farc en los acuerdos de La Habana con el gobierno Santos y en esa posición lo acompañamos muchos colombianos.

Las leyes dictadas por las Farc dicen que lo que se diga en la Comisión de la Verdad no tendrá consecuencias judiciales pero esas son palabras mojadas que no le aplicarían al expresidente Uribe, que es el objetivo número uno de amplios sectores de justicia y de toda la izquierda nacional y extranjera, cualquier amaño harían para llevarlo ante los tribunales también creados por las Farc así lo que haya dicho no tuviera connotación penal para ningún otro colombiano.

En la Comisión de la Verdad, señor expresidente Uribe, usted lo sabe muy bien, hay comisionadas que han expresado compartir “los principios” de las Farc.

Ahora que Pastrana va a ir arreciarán las presiones, pero ¡no asome por allá, señor expresidente!