Un milagro del libro

El 27 de septiembre celebramos los cincuenta años de ser proclamada por Pablo VI Teresa de Jesús (1515-1582), como primera doctora de la Iglesia, un milagro del libro. En él encontró lo que buscaba por instinto y con afán. En el Libro de la Vida, su obra de más aliento literario y teológico, encontramos la pasión más impresionante por el libro.

Sus frases son lapidarias. “Si no tenía libro nuevo, no me parece tenía contento” (Vida 2.1). Contentar, satisfacer el gusto de alguien, hacerle saber que...