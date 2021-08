Un poeta, ¿para qué?

Volví a leer con verdadero goce algunos de los libros del portugués Afonso Cruz. Él es uno de esos escritores que fácilmente puede hacer pecar de ambición, porque si me preguntaran con cuál me quedo, diría que con todos: es tan sencillo y profundo, es tan divertido, a la vez; pero digamos que en esta ocasión me detendré en uno en particular, uno que me hizo pensar en lo que es esencial en esta vida: “Vamos a comprar un poeta”. El título, por sí mismo, es una metáfora.

¿Ustedes se imaginan que van al supermercado y al lado de la leche o los huevos también venden un poeta? ¿O qué lugar sería el más adecuado para exhibir un poeta: con los televisores, las licuadoras o los zapatos? Pues resulta que un día una familia decide comprar uno porque, como...