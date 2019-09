Una carta de amor al Departamento de Estado

La frase “el trabajo más difícil que jamás amarás” fue técnicamente el eslogan del Cuerpo de Paz en 1961 bajo John F. Kennedy. Pero hay un buen caso para argumentar que estos días se aplica al Departamento de Estado. La complejidad de una economía globalizada, un debate de inmigración reducido a frases pegadizas, polarización en el país y el extranjero: la diplomacia en 2019 es un negocio difícil. Tengo una apuesta constante con mi esposo: ¿cuánto tiempo tomará en una cena que alguien me pregunte: “¿Por qué sigue en el Estado?” (Por lo general, es la tercera pregunta después de “¿qué hace?” Y “cuáles países están en África central?”). A menudo me pregunto si estoy preocupada, o incluso avergonzada, de ser alguien que mantiene a flote el barco del Estado. La respuesta es no. Sería fácil, tal vez, si la totalidad de su carrera en el Servicio Exterior antes de las elecciones de 2016 hubiera estado bajo un solo presidente, olvidar que la comisión que recibimos al convertirnos en diplomáticos dice que servimos a gusto del presidente de EE.UU. Incluso si en realidad es solo parte de un ciclo que ha definido nuestra democracia durante 243 años y, si Dios quiere, lo hará durante cientos de años por venir.

He tenido el privilegio de servir como oficial del Servicio Exterior para cinco presidentes, voté por algunos y por otros no. Y mi trabajo es servir a cada uno lo mejor que pueda. Es nuestra responsabilidad brindar nuestro mejor consejo a quienes están en el poder. Los miembros profesionales del Servicio Exterior son las vigas que apoyan a las instituciones para que cada administración sucesiva, y el pueblo estadounidense, puedan confiar en su conocimiento institucional, red de relaciones globales y experiencia en el tema. Sin el marco de una carrera profesional en el Servicio Exterior, nuestra nación es más débil y nuestro poder global, reducido.

Mis casi 25 años en el Departamento de Estado no han pasado sin sus desafíos. Como muchos funcionarios de carrera, fui removida de repente de una posición alta por el equipo del Secretario de Estado Rex Tillerson y me pregunté cuando y si alguna vez volvería a encontrar un nuevo camino hacia el servicio en esta institución que amo. Habría sido fácil irme para una oportunidad más lucrativa en el sector privado, comiendo las historias de lo que he visto sirviendo a múltiples administraciones. Pero eso sería abandonar la institución que amo y las personas a las que me comprometo a servir, y solo alimentaría la narrativa falsa y perjudicial de que el D. de Estado está lleno de partidarios políticos. Enfáticamente no lo está. Este departamento, la agencia de gabinete más antigua, está lleno de estadounidenses valientes y patrióticos que orgullosos sirven al pueblo y que apoyan y defienden la Constitución las 24 horas.

Y lo hacemos de buena gana, porque sin los honorables estadounidenses que se conectan con ciudadanos de otros países, es demasiado fácil para nuestros enemigos caricaturizarnos y demonizarnos. Es fácil odiar la idea de EE.UU., pero es realmente difícil odiar a un estadounidense real que está en su país tratando de mejorar su sistema educativo o abrir una clínica de tratamiento para el V.I.H. o incluso alguien que quiera compartir una comida y hablar sobre su país con usted.

Y nos quedamos porque el trabajo que hacemos, de vital importancia e intelectualmente desafiante y gratificante, solo puede hacerlo esta institución. En mi oficina luchamos para contener una epidemia de ébola, buscando ideas para aumentar el comercio bidireccional entre EE.UU. y África, para poner fin al tráfico de personas, protegiendo la libertad religiosa y ayudando a educar a los jóvenes de un continente cuya población duplicará a 2.500 millones de aquí al 2050. Este es realmente el trabajo más difícil que amará y que no puede hacer en ningún otro lado. Para mis conciudadanos estadounidenses de todas las tendencias políticas, sepan que no importa lo que lean en la prensa, hay miles de honorables patriotas que todavía trabajan duro en el D. de Estado y serviremos a este presidente y su sucesor, y al sucesor de ese presidente, con dedicación y excelencia.