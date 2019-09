“Nunca sabes qué determinará tu futuro”, escucha Theo Decker tras los diversos hechos que se desencadenan luego de la muerte de su madre en un atentado en el Museo de Arte de Nueva York, en la película “El Jilguero” (The Goldfinch) del director irlandés John Crowley, a la vez basada en la novela homónima de Donna Tartt.

La película se desenvuelve frente a un cuadro que Theo y su madre contemplan antes de los fatídicos hechos: “El Jilguero”, del pintor holandés Carel Fabritius (1622-1654), quien falleció tras la explosión de una ingente cantidad de pólvora cerca al lugar de su residencia en la ciudad de Delft, uniendo así la muerte del artista con la trama del filme. La fecha del cuadro es la misma del deceso del artista.

Frente a la pintura el filme realiza una reflexión sobre el miedo que sigue en las noches despertando a Theo aún con el paso de los años; se reconstruye la memoria de lo sucedido aquel día para lograr comprender los hechos en una visión que sólo hasta el final es ofrecida en su totalidad; y se dan los encuentros con las personas que determinarán la vida incluso desde la muerte.

La imagen reiterada de “El Jilguero” se vuelve una evocación de la libertad, la cual permanentemente se ve amenazada por lo que puede determinar el futuro, con la misma inquietud con que en uno de sus poemas E. Dickinson se pregunta “¿en dónde está el lugar que llamamos ‘mañana’?”. De niño el protagonista deberá pasar por lugares y personas, como el cuadro pasa por diversas manos dejando en él las huellas de quienes lo han poseído o robado.

En “Jakob von Gunten”, de Robert Walser, se afirma: “la libertad es algo invernal, algo que no puede soportarse por mucho tiempo... sólo por breves momentos y no más, podemos detenernos en las moradas de la libertad”. La lucha de Theo en el filme es el morar la libertad, la cual exige de él romper la cadena de la culpa, pues si bien todos tenemos derecho a sentir miedo –como se afirma en la película–, este no puede ser nuestra morada, sólo la libertad invernal.