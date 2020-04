UNA MIRADA HUMANITARIA PARA LAS ZONAS DE ALTO RIESGO QUE SON LAS CÁRCELES

Por JESÚS A. FERNÁNDEZ O.

Hay países donde la mayoría de la población reclusa en las cárceles supera los 50 años, y ni qué decir de la falta de salubridad e higiene de ellas. No existe una atención sanitaria clara, donde otra parte de los reclusos tienen complicaciones de salud (hepatitis, sida, problemas de riñón, corazón, etc). El Estado es el garante de crear en estos centros las medidas humanitarias mínimas. El asunto en la cárcel es un problema de salud pública ya que no solo afecta a los presos sino también a los internos, funcionarios, personas y familiares que entran y salen.

En todo el mundo hay unos 10 millones de presos y en algunas cárceles no hay ni jabón para lavarse las manos. En otras el hacinamiento puede ser devastador ante el coronavirus, que llama a tu puerta sin mirar tu cuenta corriente, tu nivel educativo o tu certificado de antecedentes penales. Hemos implantado unos sistemas penitenciarios donde es más fácil introducir droga que papel higiénico. Una mirada humana sobre esta situación, dejando de lado a nuestro juez-acompañante, y a partir de ahí podremos cambiar las cosas.