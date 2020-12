Velitas con propósito

Con el Día de las Velitas, fecha que se celebra cada 7 de diciembre, arrancan las fiestas de Navidad para los católicos en Colombia. Y para los no católicos también, incluso para los ateos, porque ah poquitos los que no decoran la casa o no sucumben ante una buena chicharronada con amigos o familiares mientras se prenden las velas en la acera de la casa elegida.

El origen de esa tradición data de hace 166 años, cuando el Papa Pío IX emitió la bula mediante la cual se afirma que la Virgen María fue...