Victimización e identidad política (5)

La imagen ideal de la víctima también se utiliza para excluir. Según esa noción, no todas las personas pueden ser víctimas; por ejemplo, se suele negar que las personas pertenecientes a grupos insurgentes puedan serlo. Detrás de la negación está la justificación de la violencia, ya sea porque se cree que las víctimas tienen que ser inocentes o porque se deshumaniza a los guerrilleros. Este tipo de razonamiento es extendido.

Durante mis primeros viajes a Perú, tiempo atrás, tuve dificultades en asimilar una frase que se repetía: “Los terrucos no pueden ser víctimas”. Repudié y repudio la violencia ejercida por Sendero Luminoso; sin embargo, esa posición no me lleva a anular los actos que agentes estatales cometían en contra de los senderistas, ni sus implicaciones. En uno de esos viajes, consideraba casos de violencia sexual en contra de mujeres presas que pertenecían a Sendero. Para muchos de mis interlocutores, aunque la violencia institucional merecía reproche, las mujeres no eran víctimas, no podían serlo porque eran “terrucas”. Según su modo de pensar, la membresía al grupo justificaba la violación, o esas mujeres no merecían protección por su actividad guerrillera. En ese momento, empecé a preocuparme por el proceso de deshumanización y lo que genera no sólo en quienes perpetran la violencia, sino en quienes conocen los eventos (como parte de su quehacer o por vía noticiosa).

En Colombia, tuve un encuentro con un hombre (imposible) que también me marcó. Su humanidad estaba limitada a su torso –al menos así lo recuerdo, porque era difícil mirarlo. Había sido objeto de horribles actos de tortura por agentes estatales: su cuerpo desmembrado fue enviado a la morgue como carne humana en una bolsa negra; pero él se rehusó a morir. Después de una absurda recuperación, fue preso. Lo conocí en la cárcel. Sin obviar su pasado guerrillero ni su responsabilidad en hechos deplorables, él también fue víctima, aunque pocos quieran reconocerlo.

La memoria de ese hombre imposible me recuerda cómo en Colombia el odio justifica los hechos más crueles y anula la humanidad del contario. Él vivió para contarlo: en una celda, me lo contó a mi. Él es una de esas personas victimizadas que muchos prefieren no reconocer.

En el marco de los falsos positivos, hay un número grande de supuestas bajas enemigas que responde a guerrilleros asesinados a sangre fría, estando detenidos, algunos amarrados. Antes de su muerte, ellos encarnaban una de las categorías que el derecho internacional humanitario denomina personas protegidas, por tratarse de personas puestas fuera de combate. Al margen de su actividad guerrillera y los crímenes por los cuales hubieran tenido que responder, su ejecución para engrosar el conteo de cuerpos implica un evento de victimización y ellos –los muertos– son víctimas, aunque no gusten y no guste.

Por bajito, saldré tildado de defensor de guerrilleros, como resultado de esta columna. Quienes lleguen ahí, recuerden que en su sentencia está la justificación de la violencia. No tengo porqué defender a las personas victimizadas, condeno lo que les fue hecho.

Si bien opté por hablar de las lógicas que acompañan la victimización en la guerra, marcos similares de exclusión y discriminación operan en relación con otros seres considerados subhumanos: pandilleros, drogadictos, o personas que ejercen la prostitución. Tristemente la justificación de la violencia se cuela en muchos lados, y se niegan grotescos actos de victimización en contra de estas personas.