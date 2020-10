Los costos ocultos de la pandemia

Sobre los costos de la pandemia hay un ejercicio particularmente inquietante hecho para Estados Unidos por Cutler y Summers (The Covid-19 pandemic and the $16 trillion virus). Es sugestiva la metodología que proponen como para replicarla en un futuro acá.

La primera decisión que hay que tomar para hacer esos números es poner una fecha para el control de la pandemia y los autores se casan con el otoño de 2021. El otro punto importante es que consideran dentro de los costos no solamente las pérdidas...