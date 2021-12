La alegría de la puesta en operación de la conexión vial entre los valles de Aburrá y San Nicolás, en agosto del 2019, nos duró muy poco porque ya llegó al límite de saturación y la segunda fase del proyecto no estará lista antes de finalizar el 2022 como lo prometió el exgobernador Luis Pérez durante el acto inaugural.

Y el tan esperado túnel, adjudicado en la gobernación de Álvaro Uribe en 1997 y que nos llegó tardío e incompleto, tuvo que esperar 22 años para ser realidad porque en solo 2 años de operación superó de lejos el estimado de 16.000 vehículos diarios: hoy registra un pico superior a 40.000 vehículos diarios y terminará este año en un TPD del orden de 30.000.

La primera fase ya colapsó al sobrepasar no solo la capacidad operativa, sino que los tiempos de viaje se alargan o resultan inciertos. Los altos índices de accidentalidad (133 en el 2021) no lo hacen confiable y, en consecuencia, no habría que esperar cumplir unas condiciones contractuales que, a “rajatabla”, firmó con el concesionario la administración anterior.

—El tráfico proveniente de la “autopista”, en fines de semana, llega lento a la glorieta del aeropuerto. Hay que estudiar soluciones de corto y de largo plazo para resolver ese “cuello de botella”.

—Los portales de acceso se han convertido en “embudos” que acumulan centenares de vehículos. Estos esperan, impacientes, la oportunidad de ingreso, anulando consigo la ventaja comparativa ofrecida de atravesar la montaña en tan solo 17 minutos.

—En el Oriental o de Sajonia ocurren filas kilométricas que en la disputa por el carril de entrada incrementan la accidentalidad.

—Los accidentes en el interior del túnel son frecuentes y elevan la contaminación por gases y material particulado; una amenaza para la salud y el riesgo de ocurrencia de algo peor.

—Las señales sobre límites de velocidad y distancia son decorativas, pocos las cumplen y la velocidad, al parecer, está regulada por aquellos conductores lentos sin experiencia; situación que afecta la fluidez, influye en los altos índices de accidentalidad e incrementa el tiempo de viaje.

—El acceso al portal occidental por la vía Las Palmas, que, además de única, registra colas de avance lento; lo que sugiere estudiar soluciones que agilicen el tráfico: viaductos en Las Palmas y deprimidos en la 33 para facilitar un acceso rápido a ese portal.

Y mientras no se construya la 2.ª etapa del proyecto, el viaje al aeropuerto José María Córdova dependerá por largo tiempo de las restricciones impuestas para el retorno los fines de semana.

Y por más estudios de validación de tráfico que le exijan al concesionario para reanudar las obras faltantes, no tiene explicación ni presentación aplazar la terminación de la segunda fase, cuyos túneles ya están perforados; el no hacerlo sería renunciar a resolver el problema, para el que solo se necesita la voluntad política del concedente, el departamento de Antioquia.

La autoridad metropolitana deberá, entonces, considerar otras opciones de conexión entre los dos valles al sur de la ciudad, opciones que tengan en cuenta la demanda insatisfecha de usuarios que se cansaron de subir y bajar por la tortuosa vía de Las Palmas