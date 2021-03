¿Y USTED ES DEL 13 O DEL 87?

Y cuando por fin aprendimos a decir Netflix sin equivocarnos, llegaron los “podcast” para poner a prueba nuestra fluidez verbal.

Un podcast es un archivo seriado de audio o video que un usuario puede descargar a un dispositivo, sea celular o computador, para escuchar sobre un tema determinado. Y sin buscarlo llegué a uno llamado 13 %, Pasión por el trabajo, hecho por Andrés Acevedo y Nicolás Pinzón, dos jóvenes que, según contaron en la revista Portafolio, tenían miedo de terminar trabajando en algo que no les gustara, pues dicen ellos que solo el 13 % de la población mundial se siente satisfecha en su trabajo. Un porcentaje que, de ser cierto, es realmente alarmante.

Cuando alguien está buscando trabajo, con la nevera vacía, las cuentas acumuladas y las necesidades aullando, ese “yo hago lo que sea” se dice muy fácil, pero no es tan simple.

A uno debe gustarle lo que hace, por dos razones principales.

La primera: Porque uno le dedica al trabajo el mayor tiempo de la vida. Después de trabajar, solamente le quedan libres las horas de la noche, y uno o dos, con suerte, de los siete días de la semana. Los mejores años de la vida, los más enérgicos y más vitales, se gastan en el trabajo.

La segunda: Porque el trabajo no solamente significa recibir ingresos para poder vivir, sino también para sentirse útil y que está aportando al desarrollo, al progreso y al bienestar de una empresa, de la sociedad y de su propia vida.

Pero si uno no es feliz haciendo lo que hace, no vale el esfuerzo que se le dedica. Claro que nadie está libre de un mal salario, un mal trato permanente por parte del jefe o de los compañeros, o de que no se le reconozcan los méritos, cosas que con mucha frecuencia ocurren y son terriblemente desmotivadoras.

Que el trabajo dignifica, que el que ama lo que hace siempre está en vacaciones, o que hay que salirse del molde y dar más de lo necesario, a veces no es posible para todos. Pero hay caminos: Pasarse la vida renegando, darle sentido a su trabajo hasta llegar a amarlo, empezar a mandar hojas de vida o emprender.

Hay trabajos en los que se puede estar no solo satisfecho, sino feliz. Y no tiene nada que ver con el cargo. Pueden sentirse así el presidente, el portero o la señora de los tintos, que en el organigrama debería figurar como gerente de sonrisas.

En la Edad Media, durante la construcción de una gran catedral gótica, un obispo visitó la obra y encontró varios artesanos tallando piezas de piedra idénticas para levantar una columna. Se acercó a uno de ellos y le preguntó “¿Qué haces?”, y el otro le respondió “¿No lo ve? Estoy picando piedra”. Se acercó a otro, le hizo la misma pregunta y este respondió “¡Estoy construyendo una de las catedrales más grandes del mundo que perdurará por muchos siglos!”. ¿Cuestión de actitud o de perspectiva? No sé, pero mucho va de una respuesta a la otra