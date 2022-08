Este episodio resulta fundamental no solo para quienes ya conocen el show sino para aquellas personas interesadas en invertir en criptomonedas pero que desconfían de la volatilidad que caracteriza a las principales divisas digitales.

“Hemos tomado lo que mejor funciona en cripto, fundamentalmente la tecnología blockchain, y lo que mejor funciona en las plataformas tradicionales de inversión. Es decir, unimos los conceptos de cripto y de fondo de inversión”. Las palabras de Moe Vela, ex asesor principal de la Casa Blanca y uno de los jurados estrella de Unicorn Hunters, sintetizan acertadamente una de las claves de Unicoin, la criptomoneda que permitirá seguir conectando a inversores y emprendedores con más ventajas para unos y otros.

Rendimiento y estabilidad

“Fue creada por una persona anónima para brindar anonimato a las personas que querían ocultar las transacciones financieras.Y aunque el anonimato demostró ser una demanda bastante importante en el mercado, hay muchos más inversores están interesados ​​en la estabilidad y los rendimientos”. Alex Konanykhin responde la pregunta sobre la criptomoneda más conocida (bitcoin) y de forma indirecta deja bien claro cuáles son los puntos fuertes de Unicoin.

Pero no solo Konanykhin, CEO de Transparent Business y uno de los creadores de Unicorn Hunters, tiene definiciones sobre la cripto que busca conectar a potenciales inversores con las compañías unicornio de los próximos años.

Rosie Rios, ex tesorera de los Estados Unidos y una de las personalidades que conforman el Círculo del Dinero del programa, no le escapa a las preguntas sobre la coyuntura económica global y su incidencia en las criptodivisas. “Sabemos que cuando aumentan las tasas de interés, las inversiones cambian”, señala y tras caracterizar a Bitcoin como un activo flotante, se posiciona: “Todos tienen que evaluar su propio nivel de riesgo, pero personalmente me gusta el hecho de que Unicoin es un activo digital titulizado, está vinculado a estas empresas de crecimiento emergente y está vinculado a este programa”.

Dividendos, una vez al año

A Silvina Moschini, destacada emprendedora, co-fundadora y presidente de Unicoin, le toca responder una pregunta aparentemente sencilla: “¿Qué le dirías a alguien para alentarlo a invertir en esta criptomoneda?”.

“Una de las cosas que se deben considerar es quién está detrás de la compañía en la que inviertes. Cuando entras temprano a una compañía, como lo que estamos haciendo ahora con Unicoin, a 10 centavos por dólar, tienes una oportunidad significativa de multiplicar tus ganancias exponencialmente”, explica Moschini.

El programa avanza al ritmo de la curiosidad de los inversores y Andrew Winn, CFO de Transparent Business, responde las preguntas más específicas. “Pagaremos dividendos una vez al año, en efectivo o en criptomonedas”, señala y luego adelanta en cifras cómo se financiará la expansión de Unicoin y en qué plazos.

Además de Vela, Konanykhin, Ríos y Moschini, el Círculo del Dinero de Unicorn Hunters está integrado por Cris Carter, leyenda de la NFL y miembro del Hall of Fame y Lance Bass, artista e inversionista.