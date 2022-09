Rosie Ríos, entre la mirada financiera y la innovación

Es una de las dos mujeres que integran el panel de Unicorn Hunters. Junto a Silvina Moschini, representan la voz femenina en el mundo de los negocios dentro del programa. Sus intervenciones constituyen un aporte clave en la defensa de la paridad de género en el acceso a la inversión, un camino en el que se ha avanzado mucho pero aún queda mucho por hacer.

Rosie Ríos es una referente para las mujeres de negocios. Es la 43ª Tesorera de los Estados Unidos, su firma está estampada en billetes de un dólar por valor de 1,7 billones de dólares, lo que corresponde al 85 % de la moneda estadounidense. Ríos fue la oficial del Tesoro que más tiempo estuvo en el cargo.

“En 2011, cuando yo era tesorera de los Estados Unidos bajo la presidencia de Obama, tuvimos una conferencia de acceso al capital. Entonces armamos un equipo de trabajo que finalmente derivó en el JOBS Act de 2012. The Jumpstart Our Business Startups Act se convirtió en ley en 2012 con el objetivo de apoyar la inversión en las pequeñas empresas de los Estados Unidos mediante la flexibilización de la reglamentación. Para mí es muy lindo, 10 años después, tener la oportunidad de formar parte de esta plataforma de inversión única que hace realidad el espíritu del JOBS Act. El hecho de que estemos teniendo un impacto global en trabajos, en la generación de riqueza y en dispositivos que, literalmente, van a salvarle la vida a millones de personas; es la revolución de la inversión”, comentó Rosie sobre su participación en Unicorn Hunters.

Elige tu propio riesgo

En el Círculo del Dinero de Unicorn Hunters, Rosie Ríos ocupa el lugar de las preguntas precisas. “¿Por qué invertiríamos en Starton antes de que empiecen los ensayos y antes de la fase 2?”, le preguntó a Pedro Lichtinger, CEO y fundador de Starton Therapeutics, una empresa de biotecnología que desarrolló una solución para mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer. Acto seguido, ofreció una reflexión valiosa sobre el riesgo: “Desde la perspectiva de la inversión, ¿cómo deberíamos evaluar el riesgo? Porque si soy un inversor y sé que los ensayos en humanos están comenzando en la fase uno, ¿me conviene como inversor plantearme esto ahora o esperar los resultados de estos ensayos?”

Más allá de las reflexiones, Rosie Ríos no deja de mirar a los participantes bajo su exhaustiva mirada de ex tesorera entrenada en los números. “Siento que no obtuve suficiente información financiera. Es prometedor pero siento que falta algo”, le dijo a Mihir Shah, CEO de UE LifeSciences, la compañía que desarrolló el iBreastExam, un dispositivo que identifica diversos tipos de cáncer de mama en apenas minutos sin dolor ni radiación.

Por otra parte, es frecuente que Rosie pida un poco de tiempo para “hacer la tarea” antes de decidir si invertir en un proyecto. “Es nuestra responsabilidad ayudar a los espectadores a entender cada proyecto. No se trata solamente de nuestra inversión sino también de la de ellos. Es una invitación a que hagan sus números y tomen sus propias decisiones.”

De los pitch a las personas

La narrativa de un futuro unicornio es tan importante como las innovaciones y la escalabilidad del negocio. Rosie lo sabe y por esa razón no duda en elogiar a los participantes convincentes y apasionados. “Es una de esas personas que te invitan a invertir más por la persona que por la compañía”, dijo sobre Lauren Foundos, CEO de Fortë, una plataforma tecnológica para gimnasios: “Me impresionó desde el primer momento que la vi. Más tarde les dije a mis hijos: si quieren saber cómo se hace un buen pitch, aquí hay un caso.”

En estas ocasiones, Ríos no titubea en comunicar sus halagos directamente a los emprendedores. Su franqueza y su frescura ya es marca registrada del programa. “Eres una intersección perfecta entre pasión, propósito, personalidad y poder”, le dijo a Foundos. Y a Margaret Kocherga, CEO de la startup Margik, que desarrolla tecnología de iluminación 100% orgánica: “Sí, sí y sí. (...) Eres una luz brillante... Eres una persona de talento, de cambio, de valentía. Y más que nunca eso es lo que necesitamos hoy: personas con verdadero coraje.”

