Medellín tendrá una voz en el Foro Mundial del Agua

“Yo diría que es al contrario: con la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua y sus amigos se pueden tomar acciones para que nuestra propuesta de inversión en infraestructura natural, como una solución y como una contribución para la seguridad hídrica de las ciudades, sea posible. Hay que tomar acciones y la solución son los fondos de agua, que son mecanismos de acción colectiva, en los cuales se unen los sectores privado y público y la comunidad para asegurar la provisión. No hablamos solo de conversaciones sino de acciones concretas para la conservación del agua, en las que todos pueden participar. Se puede lograr un cambio real en el campo, porque la inversión en la conservación de las cuencas trae beneficios y toda la nación sale ganando, eso lo entienden los expertos en esta materia”.

“Hacia futuro, es posible trabajar en la conservación de las fuentes de agua para garantizar la provisión del recurso y la seguridad hídrica de las ciudades. Si bien hay amenazas, también hay modelos que permiten conservar un nivel de desarrollo, y no hablo de dejar de hacer actividades agrícolas o ganaderas. Hay es que detener la deforestación en zonas claves de abastecimiento de agua y asegurar el recurso, sobre todo en América Latina, donde el crecimiento urbano requiere la provisión segura para sus ciudades”.

Silvia Benítez-Ponce, ecuatoriana y gerente de Seguridad Hídrica para América Latina de la fundación The Nature Conservancy -TNC- y quien representará a Quito, explica la importancia del foro y las decisiones que allí podrían tomarse para ir de las palabras a los hechos.

“El agua es un derecho humano básico, sin agua no hay vida ni actividades productivas, no nos podemos alimentar, es una necesidad de todos los días. El agua, definitivamente, tiene más valor, debemos asegurar que todos tengamos derecho a ella y especialmente en América Latina, asegurar que esté garantizado para todas las poblaciones. De allí la importancia de la protección de la naturaleza para que no tengamos que enfrentar una escasez”.