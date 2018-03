Lo que debe saber sobre la alerta por contaminación en el Aburrá

Rita Almanza, epidemióloga de la Secretaría de Salud de Medellín, explicó que el aire limpio se considera un requisito básico para la salud humana, según la Organización Mundial de la Salud. “La declaratoria de alerta implica mayores cuidados, especialmente para la población sensible, que son los niños, los adultos mayores, las embarazadas y las personas con enfermedades respiratorias o cardiacas”, dijo. Entre las recomendaciones que dio está no hacer ejercicio prolongado al aire libre. “Pero eso no quiere decir que deba dejar de hacer deporte. Puedo hacerlo en gimnasios o espacios cerrados”, aclaró. Almanza indicó que quien respire el aire contaminado no se enfermará inmediatamente. “Esos contaminantes lo que van a hacer es acumularse, como factor de riesgo sobre mi salud. Pero las enfermedades respiratorias se originan por virus o bacterias y hay mayor riesgo de contraerlas cuando hay contacto prolongado con los contaminantes o se fuma”, precisó. Aclaró que en Medellín, en las primeras 7 semanas del año, 73.389 personas consultaron por enfermedades respiratorias. Eso significa una disminución del 25% frente a 2017. “Pero no hay un estudio que nos diga cuánto casos están relacionados con la contaminación”, aclaró.