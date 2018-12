Antioquia tiene plan contra cambio climático

Álvaro Cogollo, biólogo con amplios conocimientos en biodiversidad, advierte que frente al cambio climático se reaccionó muy tarde y ya es un fenómeno incontenible. Sin embargo, sugiere 5 acciones claves para aminorar los efectos del cambio climático.

“Una es educar, y eso no se está haciendo de manera adecuada; la dos es el aprovechamiento sostenible de recursos no renovables; la tres es la inversa, aprovechar los recursos renovables; la cuatro es dejar de construir vías en las zonas de mayor concentración de bosques, porque con las carreteras viene la expansión; y la cinco es planificar, basados en nuestra biodiversidad, que no está inventariada”.