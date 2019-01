La curiosa app móvil de una Junta de Acción Comunal de Medellín

CAROLINA BOTERO

Directora Fundación Karisma

“El uso de tecnología no es novedoso en Colombia, quizás esta aplicación sí por su tipo, de una Junta de Acción Comunal; no obstante, existen programas que vinculan las Tic para programas de gobierno abierto. Celebramos las herramientas al servicio de la gente, pero no puede desconocerse a quienes no tienen conectividad porque sino el impacto será bajo”.