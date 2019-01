Tres formas particulares de recordar una muerte en Medellín

Arenas y su equipo crearon un repositorio de altares espontáneos llamado “Memoria en la Calle”. Encontraron que en Medellín existen al menos 46 de estas conmemoraciones, a manera de grafitis, cruces, grutas religiosas o jardines y que su creación alcanzó el mayor auge en la década del 2000. Es posible que existan más altares, porque no todos han sido documentados. Pero otras de estas memorias, en cambio, han desaparecido.

Son representaciones del recuerdo y del duelo, acciones de resistencia de ciudadanos comunes cuyo único propósito es conmemorar la vida de una persona. No hacen parte de ninguna política pública del Estado, han sido los habitantes de Medellín quienes los han construido y, a veces, custodiado.

Memoria que desaparece

Bajo la gruta de la Virgen todavía se encienden los velones. Rodrigo Marulanda ha vivido cincuenta años en La Milagrosa, comuna 9, y es el custodio de un santuario a María Auxiliadora construido por los vecinos en diciembre de 1992.

Casi nada se sabe de lo sucedido. Seis jóvenes, amigos suyos, cuyos nombres reposan en la placa adherida a la gruta, a los pies de la Virgen. Dicen que milicianos llegaron al barrio una noche, los intimidaron y asesinaron. Las familias se fueron luego por temor y los amigos nunca comprendieron las muertes.

A veces regresan los familiares, ponen flores entre las piedras. Pero es Rodrigo quien protege la gruta. ¿Por qué? Porque, ante la nostalgia, dice Rodrigo, es necesario tener algo a qué apegarse. Una suerte de esperanza tras dos décadas. Sin embargo, la memoria es frágil y no puede pelear contra los años.

La cruz de Carmen Otilia está oculta entre escombros. El nombre de Robin -ya desteñido- apenas puede leerse en la maleza. Pero no es por descuido. Hace poco amenazaron con tumbarla por obras en el terreno: “me dijeron que me daban plata. Yo les dije que era lo mismo 100 pesos a 100 millones. Que eso no era de plata, sino de corazón. Van a dejarla ahí”.

Este 22 de marzo serán 17 años de la muerte de Robin. Carmen Otilia repite: “¡es mucho tiempo... cuánto tiempo... cómo avanza la vida...”. Y entonces es como si pensara que no basta solo con que los días pasen. Que necesita una palabra para nombrar ese acto o idea de que el tiempo también destruye. “Transcurre el tiempo”, concluye ella, “pasa inexorablemente”.

Eso sí, insiste en que seguirá llevándole flores hasta que muera o hasta que no quede nada. Y su obstinación es también la de otros habitantes: ahí siguen los altares como monumento a nuestras propias herencias.

En el caso de la muerte, las marcas sobre la ciudad fungen como entendimiento de nuestras cicatrices, de cuánto hemos amado y perdido, pero también de lo mucho que hemos resistido.