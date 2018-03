Así será el plan vial para estos días santos

El puente festivo más largo del año tiene en alerta a la Policía de Tránsito de Antioquia, pues la meta oficial es reducir los índices de accidentalidad en las vías.

El mayor Sergio Saavedra, subcomandante de la Policía de Carreteras de Antioquia, dijo que desde ayer y hasta mañana rodarán, por los seis principales ejes viales del departamento, 550.000 vehículos. Por eso ya está en marcha un dispositivo que incluye 700 policías de tránsito y 3.000 de otras unidades, para controlar exceso de velocidad y revisiones técnico mecánicas, especialmente en los vehículos de transporte público.

Carlos Alberto Marín Marín, gerente de la Agencia de Seguridad Vial de la Gobernación de Antioquia, explicó que en las carreteras además habrá maquinaria amarilla para atender cualquier novedad (deslizamiento o accidente).

“El llamado es a ser respetuoso de las normas, no consumir alcohol mientras conduce, no hacer maniobras peligrosas y no exceder los límites de velocidad”, agregó.