¿Por qué los atracos no disminuyen en Medellín?

July David “En frente del Parque de San Antonio, en el paradero de los (buses de la empresa) Cotracovi, ladrones metieron la mano por la ventanilla de la buseta, sacaron un celular y salieron corriendo”. Jonathan Montoya “El 31 de marzo en la glorieta de San Diego un hombre en moto se me acercó al carro y con un arma me pidió que apagara el vehículo y luego que le entregara mi celular”.

@27_julio_2016



“Domingo, 11:00 a.m. Iba en el carro por la Av. Nutivara con mi padre, llegando a la 33 una moto nos toca el vidrio del piloto con un arma de fuego mientras otra moto espera al otro costado y nos piden los celulares. Al final nos dicen que arranquemos primero”.



Patricia García

@patriciayanethg



“En febrero de este año cuando iba a recoger a mi esposo en Premium plaza por la (calle) 30. Dos motocicletas me abordaron con arma de fuego por ambas ventanas del carro. Me intimidaron hasta que abrí el vidrio, y tuve que entregar mis pertenencias”.