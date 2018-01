Medellín crece en altura, ¿pero hay orden?

“Como se desarrolla la política de vivienda en Colombia es algo comercial (...) Y tiene efectos devastadores, por ejemplo, crear grandes densidades de población en sectores sin acceso a servicios públicos (...) Se degrada el entorno por la cantidad de vehículos que ingresan a estos nuevos conjuntos y no se prevé cómo se manejará”, enfatiza.

“Nos hemos dado cuenta de que no hay una política clara o normativa que diga cuál debe ser la altura: si puedo hacer 20 pisos y venderlos, pues lo hago. Las regulaciones y la planeación no están articuladas y, por eso, en un pueblo, en el que todas sus casas son de máximo dos pisos, aparece una edificación de 15 pisos”, explica.

El modelo, conocido como crecimiento vertical, puede ser traumático si no se planifica también el desarrollo de la infraestructura para transporte y servicios públicos, para atender a más personas en menos espacio de terreno.

Medellín y su área metropolitana siguen expandiéndose y el camino para no detener esta dinámica es construir edificios.

“Cualquiera no puede construir 40 pisos. Se requiere una solicitud de obra vertical que primero pasa por planeación, que da el visto bueno, luego Curaduría, que conoce el POT para poder dar licencia. Luego la Secretaría de Gestión hace control para que se cumpla la normatividad”, asevera.

“Tenemos que redensificar el suelo. Pensar desde planeación que hay que crecer en altura y no horizontalmente”, dice y destaca que la norma es clara en el sentido de priorizar la construcción en lo que se ha denominado el eje del río Medellín y restringir la densificación de las laderas.

Teniendo en cuenta estas cifras es que el panorama ha cambiado. Para Ana Catalina Ochoa , directora de Planeación de Medellín, desde el modelo de planificación de la ciudad, un tema clave es el transporte y a eso apunta la normatividad existente con base en la que se otorgan o no licencias de construcción.

Si bien no todos los vehículos se mueven por los mismos sectores, Velandia insiste que donde hay más edificios circula mayor cantidad de automotores. Sin embargo, ni se construyen nuevas vías ni se han adecuado las calles existentes para evitar congestiones.

Medellín no está exenta de estos problemas en algunos sectores, donde las condiciones para el transporte (privado y masivo) y los servicios públicos no son las más adecuadas.

“Frente al agotamiento del suelo calificado como urbano y la no habilitación de otros suelos se decidió que la mejor alternativa era construir en altura. Y eso es lógico, porque ante la imposibilidad de expansión horizontal está la verticalización”, acota.

“Después (en los 60 y 70) se empezaron a levantar estructuras en La Playa (Centro de Medellín ), edificios altos de buena factura arquitectónica y gran generosidad de espacios, apartamentos de 120, 150 o 200 metros cuadrados, es decir, que esa tendencia no es nueva”, señala.

Luis Fernando González, docente de la Universidad Nacional e integrante de la Escuela de Hábitat, explica que la arquitectura en altura (edificios) en el Valle de Aburrá no es un fenómeno nuevo. Comenzó a verticalizarse en la década del 40 con los edificios de renta.

“Hay edificios altos en el centro, pero debido a estar fundada en un lago hace que el suelo sea blando, sumado a estar en zona de sismo, la mayoría de estructuras no superan los siete pisos”, agrega.

Sobre México D.F., Gouverneur, establece que si bien su población supera las 25 millones de personas no tiene grandes torres, pero el 40 % corresponde al crecimiento informal y horizontal.

“Brasilia no es una ciudad nueva de crecimiento vertical. Allí hay una arquitectura monumental del área central, donde se reúnen el Congreso de Brasil, el palacio presidencial y la catedral. Además hay megacuadras, zonas residenciales monótonas y sin comercio. Mientras tanto existen lugares en los que ha crecido la informalidad, y son de baja altura”, destaca.

Medellín tiene 11.160 hectáreas en área de suelo urbano y en el costado norte del río 452 ya fueron intervenidas o lo serán en los próximos años. Allí, la Administración formuló 11 Planes parciales (proyectos urbanísticos de vivienda y comercio).

En el Centro hay 1.122 hectáreas y se proyectan nueve planes parciales, y en el sur, con 640,76 hectáreas, existen 13 planes formulados.

Los proyectos habitacionales o que se combinan con comercio continúan en marcha, y contemplan la construcción vertical y no horizontal. La Alcaldía de Medellín hoy acompaña 96 iniciativas que se construirían a partir de este año.

“El reto es redensificar el Centro con los instrumentos del POT que nos dice que tenemos plazo hasta 2026. Todo proyecto tiene estudios para ser aprobado y lo acompañamos y autorizamos si cumple con los análisis” enfatiza Ochoa.

González afirma que el problema no es dónde se debe concentrar la construcción, sino cómo se debe hacer y “hasta que no se defina cuáles son las densidades, el equilibrio entre altura, espacio público, urbanismo, vías y arquitectura, no se logrará”.

Alejandro Echeverri, director del instituto de estudios urbanos Urbam, de la universidad Eafit, señala el Oriente de Antioquia como una oportunidad importante de expansión del Valle de Aburrá, que ya se está dando, pero que requiere de control.

“En esta región, el Valle de San Nicolás (Rionegro, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla y San Vicente) tenemos la oportunidad de hacer una normativa y regulación adecuada con el paisaje. Allá hay que densificar, pero se debe pensar en desarrollos inmobiliarios con norma baja (no en altura)”, acota.

En los otros municipios del Valle de Aburrá, la información sobre densificación, cantidad de edificios y suelo disponible no está siquiera bien consolidada. La pregunta que sigue rondando entre los ciudadanos: ¿hay espacio, transporte y servicios públicos para tanta gente?.