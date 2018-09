¿Qué hacen en Medellín por los habitantes de calle?

El de la avenida De Greiff no es el primer operativo que en los últimos 10 años se ha realizado contra ollas de vicio en Medellín. Recientemente se hizo en el sector la Minorista y antes en los Puentes y en Barrio Triste.

No obstante esas intervenciones, con Fuerza Pública y programas sociales, los habitantes de calle se han trasladado a otras zonas de la ciudad, y con ellos el negocio ilegal del microtráfico.

Precisamente la venta de drogas es, según, Paulina Suárez, secretaria de Inclusión Social de Medellín, el caldo de cultivo que mantiene encendida la problemática que, asegura, no es solo responsabilidad del Estado.

¿Cuántos habitantes de calle hay en Medellín?

“Esta es una problemática de las ciudades capitales. Estamos consolidando la caracterización del número exacto de habitantes de calle (el último dato da cuenta de entre 3.500 y 3.800). Más que la habitancia en calle, lo preocupante son las plazas de vicio, un tema que se trabaja en conjunto con las autoridades haciendo control en lugares donde hay expendio y en los que se instrumentalizan a estas personas para tenerlos cerca y crecer la renta criminal”.

¿Con el operativo en la avenida De Greiff, el problema se trasladaría a otra zona?

“El Estado tiene su capacidad en el territorio tratando de mitigar la problemática, pero la sociedad tiene que comprometerse con no dar limosna: cada moneda que damos termina en una renta criminal.

Medellín puede proveer a toda la población vulnerable de alimentación, acogida, cuidado, si ellos (los habitantes de calle) lo quieren, pero si siguen recogiendo dinero no van a acercarse a esos procesos y terminan gastando la plata que les dan en consumo de drogas”.

¿A la ciudad le estorban los habitantes de calle?

“La avenida De Greiff, por ejemplo, impacta a la ciudad, no solo con su paisaje, sino que este era un lugar en el que se distribuían sustancias sicoactivas para Medellín. Estaban concentrados ahí porque los instrumentalizaban. Ese es el logro que se tiene con un operativo de estos.

Ser habitante de calle no es un delito. Es un acto voluntario entrar a un proceso y es un reto el que tenemos, y por eso disponemos de alta inversión para prevenir esto”.

¿Cuáles zonas presentan más la problemática?

“Los comerciantes, en comunas como la 10, 12 y 14, se quejan porque los habitantes de calle se les van a esos territorios, pero (dueños de negocios) dejan las basuras en las calles. Muchas personas entregan el reciclaje al habitante de calle que lo vende para conseguir su dosis”.

¿Se sienten solos en la lucha contra las drogas?

“Esto no es solo del Estado. Es de familias, instituciones educativas, educadores. El compromiso de crear entornos protectores es de todos. Si no se trabaja de forma articulada, no se va a lograr el objetivo”.

¿Por qué se consume tanto en Medellín?

“Encontramos familias complejas, con dinámicas sociales que por falta de accesos a salud o educación son vulnerables. Es un tema de salud pública. Se tienen programas orientados al primer consumo, que es el que asocia los comportamientos que llevan al aumento”.

¿Qué hacen en prevención?

“Queremos que las familias tengan una caja de herramientas que les permita una buena crianza de sus hijos y capacidad de tomar decisiones, y así evitar ese primer consumo a temprana edad, en alto porcentaje, que termina en llevarlos a la habitancia en calle”.

¿Se ha pensado en zonas de tolerancia?

“Tenemos una política pública de habitantes de calle que trabaja en prevención, atención, superación. A nivel nacional hay normas. La academia debe abrir la reflexión, con todos los actores, para tratar la problemática, antes que empezar a hablar de terapias represivas o legalización de sustancias sicoactivas” .