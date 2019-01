¿Qué pasará con la avioneta de Escobar en la Hacienda Nápoles?

“Llegó el tiempo de ser consecuentes con lo que hacemos. No podíamos hacer un homenaje a un delincuente ni apología al delito”.

Ayer a las 6:30 a.m. un grupo de 12 funcionarios del parque temático inició el operativo de desmonte de la aeronave, que fue una forma de señal del poder del narcotráfico y hoy se encargarán de demoler el marco de concreto sobre el que estaba apoyada.

Martínez aseguró que no creen que la ausencia del arco y la avioneta afecten la visita de turistas (450.000 anuales, según datos oficiales), pues “el parque ha fortalecido una identidad más por sus diseños colosales de infraestructura que por el pasado que tiene el sitio”.

Juan Pablo Restrepo, visitante del parque, aseguró que se sorprendió por el cambio en el parque. “Esta mañana (ayer) cuando entramos, vimos mucha gente en el portón, pero no sabíamos qué pasaba. Al final unos extranjeros que querían foto con ‘algo de Escobar’ se molestaron y solo por eso me pareció que fue buena idea”, dijo.

Otro inmueble asociado a Escobar es el edificio Mónaco, que será demolido por la Alcaldía de Medellín el próximo 22 de febrero en una operación que costará $2.600 millones.

En el sitio, ubicado en el barrio Santa María de los Ángeles de El Poblado, se construirá un parque memorial llamado Inflexión.

Martínez dijo que aunque la decisión del parque no fue concertada con ninguna autoridad, la administración sí comparte la idea de “hacer homenajes a las víctimas y no al victimario. No podemos negar que el nombre genera una recordación con ese personaje que hizo daño, pero estamos en un proceso para que los visitantes nos identifiquen más con la realidad actual del parque”, apuntó .