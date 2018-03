Los salarios y otras cifras que muestran la desigualdad de género Medellín

No es una exageración, en Medellín los hombres ganan en promedio 297.840 pesos más que las mujeres. Y no solo eso: si usted es hombre tiene más probabilidades de ser contratado por una empresa o de transportarse en carro particular.

En video: ¿Por qué conmemoramos el Día de la Mujer?

Las cifras del informe Medellín Cómo Vamos, que cada año evalúa la calidad de vida de los paisas, son contundentes: aún hay una brecha por cerrar entre los hombres y las mujeres de la capital antioqueña. Conozca los datos en detalle: