Camiones en la noche: ¿un plan que quedó en el aire?

El primer ejercicio fue realizado entre noviembre y diciembre pasados. Participaron 63 camiones. El itinerario creado para esos vehículos y la logística de cargue y descargue—como parte de la prueba—fue modificada para que fuera entre las 9:00 p.m. y 5:00 a.m.

El tráfico pesado no solo es uno de los más contaminantes del aire en Medellín y sus municipios cercanos. Es altamente impactante en la movilidad, y así lo establece el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), que inició un plan para cambiar los horarios de circulación de esos vehículos en la región.

Los resultados del piloto en el Valle de Aburrá fueron destacados por Óscar Giovanni Melo, coordinador de Logística del Ministerio de Transporte, quien anotó que los tiempos de desplazamiento mejoraron hasta un 52,08 %.

“El beneficio para Medellín y su área metropolitana, evaluando costos, tiempo y ambiente puede estar en el 22,9 %. En Cali encontramos un impacto del 11,9 %, en Buenaventura tenemos 23 % y en Barranquilla, 17 %”, señaló.

La prueba realizada es concebida por el Amva y el Ministerio de Transporte como un insumo para lo que pretende ser una futura normatividad que establecerá nuevos horarios de cargue y descargue.

No obstante, Calle afirmó que “hoy no se necesita una autorización para hacer estas actividades en horario nocturno, pero hay sectores residenciales donde esto no se puede aplicar”.

Agregó que por el momento no se contempla cambiar la normativa sino que depende más de la voluntad del gremio transportador para acomodarse a los horarios.

Melo y Prieto confían que haya concertación con los gremios para que cada industria se adecue a las tiempos de su conveniencia, pero eso sí, que no sean horas pico.