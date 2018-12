La campaña de la Alcaldía de Envigado que levanta suspicacias

El golpe que sufrió no solo la Alcaldía, sino toda la comunidad envigadeña con la captura del mandatario local, Raúl Cardona, es innegable. Ante este hecho, la Oficina Asesora de Comunicaciones lanzó una campaña institucional, como la calificó el mismo despacho, para levantar la imagen y reponerse del impacto que sufrió la administración.

En la primera planta de la sede de gobierno hay pancartas y piezas gráficas en ascensores, paredes y sobre el piso, que desde la semana pasada reciben a los usuarios que se acercan al edificio. El mensaje es claro: Ahora más que nunca yo creo en Envigado.

Sin embargo, para el veedor ciudadano Wílber Montoya, esta campaña “levanta suspicacias porque el nombre de Envigado podría reemplazarse fácilmente por el del alcalde”.

Para este despliegue comunicativo la Alcaldía invirtió 6.700.000 pesos, recursos públicos que, en el concepto de algunos analistas hacen parte de una “campaña política permanente”.

No obstante, Carolina Rendón, jefe de Comunicaciones local, señaló que es una campaña más, como las que hacen cada dos o tres meses, y no puede relacionarse con los líos jurídicos del alcalde y otros funcionarios, porque las piezas no tienen en ellas ningún nombre ni apoyan abiertamente a alguien. “Es comunicación pública”, indicó.