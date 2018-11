Los contratos que enredaron al alcalde de Envigado

La Fiscalía venía siguiendo, desde hace varios meses, los contratos que se celebraban en la Alcaldía de Envigado. Y por lo menos tres de ellos son los que hoy tienen detenido al alcalde municipal, Raúl Eduardo Cardona González, junto con un exconcejal y varios integrantes del gabinete.

En la “feria de contratos” también estaría implicado el contralor municipal, José Conrado Restrepo, quien todavía está en libertad pero que, según fuentes oficiales, adelanta trámites para entregarse voluntariamente.

Contratos y pagos

EL COLOMBIANO conoció que uno de los presuntos casos de corrupción está relacionado con la venta irregular de un lote ubicado en zona rural del municipio, con un área de 11.994 metros cuadrados. Según el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, el propósito era declarar el lote, ubicado en la vereda Pantanillo, como zona de reserva.

En el trámite participaron el Contralor, la secretaria de Hacienda, una comisionista y el particular dueño del lote. El Fiscal reveló algunas conversaciones entre la secretaria y la comisionista, en la que las mujeres dicen: “hacemos un buen equipo”, tras conocer que el negocio se cerró.

Las pesquisas de los investigadores permitieron conocer que el lote fue comprado por el Municipio de Envigado por un valor que es 2.900% superior al pagado por el vendedor.

Por el lote, según los investigadores, se pactó el pago de un porcentaje para lucro personal, que fue consignado a cuentas particulares.

A eso se suma un acuerdo suscrito con un funcionario del Ministerio de las TIC en el que, según la Fiscalía, se autoriza la entrega de 400 tabletas a 12 colegios de Envigado, a cambio de favores personales y políticos.

Los servidores públicos detenidos habrían tejido, además, un entramado de irregularidades para la designación de personas en cargos de libre nombramiento y remoción y para la adjudicación de millonarios contratos, a cambio de pagos mensuales.

“Adelantamos investigaciones por la designación de personas en cargos de libre nombramiento y remoción a los que se les cobraba cifras de entre $100.000 y $600.000 mensuales”, dijo el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, quien aclaró que el alcalde Cardona conocía que el exconcejal capturado hacía las exigencias.

Martínez reveló otra conversación entre el alcalde Cardona y un hombre no identificado que le denuncia que a una funcionaria le pidieron la renuncia por no consignar $400.000 mensuales. En la charla, el alcalde responde: “Ese tema es muy complicado y no nos podemos meter en eso”.

Los detenidos

Además del alcalde Cardona, el CTI de la Fiscalía detuvo a Girlesa Mesa Medina, secretaria de Hacienda de Envigado; Diego Fernando Echavarría, secretario de Educación y Lindon Johnson Galeano Abello, exconcejal del municipio.

Este último perdió su investidura como concejal tras una demanda por violación del régimen de inhabilidades que fue fallada en su contra por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia y ratificada por la Sección Primera del Consejo de Estado, según consta en el certificado de antecedentes de la Procuraduría.

También se expidió orden de captura contra José Conrado Restrepo Valencia, contralor municipal y contra Reynel Bedoya Rodríguez, representante legal del Programa Computadores para Educar, adscrito al Ministerio de las TIC.

Junto a ellos, también están privados de la libertad los ciudadanos Esteban Rodríguez Ruiz, Camilo Andrés Correa Berruecos y Luz Marcela Quintero, reportó la Fiscalía.

El ente investigador agregó que a los detenidos se les imputarán cargos, según su grado de responsabilidad, por delitos de peculado por apropiación, celebración indebida de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer, prevaricato por acción y falsedad material en documento privado.

La Alcaldía de Envigado envió, a través de su oficina de Prensa, un comunicado en el que asegura que no conoce los detalles de la captura. “Estamos seguros de la inocencia del Alcalde Cardona González y quedamos atentos al pronunciamiento oficial de las autoridades competentes”, finaliza el comunicado.

A las 6:00 p.m. de este jueves se realizará un consejo extraordinario de gobierno en la Alcaldía de Envigado.