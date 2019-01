Buscan a carro fantasma que atropelló a joven en El Poblado

La mañana de este martes la rutina de una joven de 25 años, que iba a su trabajo, se interrumpió cuando sintió un fuerte golpe en la parte trasera de su moto que la tumbó al suelo .

Juanita Gutiérrez cayó al pavimento luego de ser atropellada por un conductor en una camioneta blanca que luego de golpearla, disminuyó la velocidad, la miró y continuó con su camino, fugándose del lugar.

“Yo iba por la Transversal Superior, como a 200 metros del colegio Marymount, y sentí un golpe horrible que me tiró al piso. Yo no me di cuenta de cómo fue, no alcancé a reaccionar, de un momento a otro estaba en el pavimento”, describió en diálogo con EL COLOMBIANO.

Explicó que cayó mirando al frente por lo que se dio cuenta que la camioneta Audi Q5 blanca la miró y se fue. Además, agregó que el conductor “se pasó de carril, le alcanzó a dar otra vez a la moto y se voló”.

Estas imágenes quedaron grabadas en las cámaras de seguridad del colegio.

La joven ingeniera lamentó la pérdida de su moto ya que aseguró la modelo lite 125 de 2012 de color azul no estaba asegurada.

“Me quedé aporreada y sin moto, se la llevaron a los patios. Ya la perdí”, manifestó.

Sobre el conductor fantasma, precisó que aunque hay cámaras de seguridad que lo captaron, por la velocidad que llevaba no es posible captar el número de la placa.

Sin embargo, dice que a la camioneta se le cayó un pedazo de la rejilla frontal izquierda, que ella tiene en su poder, y pidió que si alguien ve un carro con esta característica se lo reporte al número 3017843500.

En la Clínica del Rosario, donde fue trasladada por la ambulancia, el parte médico fue de varias contusiones y solo una “fuerte” en la cadera, pero ninguna herida reviste gravedad.

“Estoy tratando de encontrar en todas partes a la persona que me hizo daño, incluso la denuncia ya está puesta en la Fiscalía”, aclaró.