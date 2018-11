Luis Pérez anunció 500 km de ciclorruta en Antioquia, ¿cuántos hará?

EMMANUEL OSPINA

Asistente en movilidad Urbam-Eafit.

“Las metas no son grandes o pequeñas. Quizás el asunto, en lugar de llenarnos de ciclorrutas, está en ver cuántos kilómetros de vías normales tenemos e intervenirlos para darle más seguridad al ciclista. Hay que preguntarse si es necesario permitir velocidades tan altas, 60 u 80 km/h. Lo importante es que la meta no se convierta en un número de kilómetros, porque ese no es el sentido, es una consecuencia. La meta es garantizar la seguridad de los ciclistas actuales y alentar a otros a viajar en bicicleta. Creo que nos comunicamos muy mal, las metas están asociadas a la cantidad de infraestructura y no tiene sentido. Lo que se debe analizar es la relación entre lo que tenemos y lo que necesitamos”.