Hasta a las tumbas de Bello llegan cobros de predial

El ciudadano relató que el lote lo tiene hace 40 años, pero el cobro de la Alcaldía de Bello es de 12 años atrás. Aseguró que no fue notificado de la obligación, por lo que consideró como una irregularidad el cobro que se le realizó.

Respecto al caso del propietario del espacio en el cementerio Jardines de la Fe, el director Administrativo de Rentas de Bello, Henry Holguín, precisó que cuando el predio está registrado, con su escritura pública, Catastro Departamental lo reporta al municipio y este envía la factura a la dirección en la que está ubicado el lote.

Sin embargo, aceptó el funcionario, la administración municipal ha tenido inconvenientes con el proceso de actualización de las bases de datos de contribuyentes y para el caso de los cementerios, añadió, la ubicación de los propietarios ha sido aún más compleja.

“Que le cobren acumulado a un ciudadano es una dificultad en los procesos internos. El impuesto predial es del orden municipal, quiere decir que donde esté el lote, ahí se cobra”, recalcó.

Bello cuenta con dos cementerios, el municipal, llamado San Andrés, y el Centro Memorial Jardines de la Fe, ubicado en la vía a El Hatillo entre Girardota y Copacabana.

Según Holguín, son, aproximadamente, 20.000 lotes en cementerios registrados en la alcaldía y con obligación de predial. Apuntó que cada bien paga, en promedio, $28.000 trimestrales y explicó que la mayoría de cobros se hacen efectivos cuando el propietario lo vende, “como lo contempla la norma”.

“A veces, es muy difícil el manejo de las bases de datos, que aquí (en la administración de Bello) es muy manual y tratamos de modernizar. Por ejemplo, en los lotes del cementerio no existe dirección, pues no está ligado el predio con la dirección de cobro. El dueño puede vivir en Medellín, pero la factura se tiene que generar, aunque no tenemos la facilidad de actualizar las direcciones”, acotó.

Holguín anunció que ya inició un trabajo de revisión de las direcciones de domicilios de los propietarios de predios en cementerios y, como medida para agilizar las notificaciones y el recaudo, establecerán comunicación con las administraciones de los cementerios.