Llegaron a Medellín 80 mil barriles de diésel con menos azufre

En los últimos días, la Alcaldía de Medellín y la empresa Ecopetrol anunciaron que a la capital antioqueña contaría con un combustible de mejor calidad, para aportar a la mejoría en los niveles de contaminación.

El anuncio hoy se hizo realidad. En la tarde de este viernes llegaron 80 mil barriles de diésel con una menor carga de azufre. Según explicó el presidente de Ecopeterol, Felipe Bayón Pardo, aunque el Ministerio de Medio Ambiente permite que el diésel contenga hasta 50 partes por millón (PM) de azufre, el combustible que llega a Colombia contiene 35 PM y el que llegó a Medellín contiene 25 PM de este elemento. Pardo anunció que más adelante, “mezclado con biodiésel podría llegar a los 18 PM”.

¿Por qué solo en Medellín y no en todo el país?

Federico Gutiérrez, alcalde de esta ciudad, explicó que se necesita un combustible diferencial, debido a las condiciones geográficas y atmosféricas que presenta Medellín, especialmente en ciertas épocas del año como marzo y octubre.

“Estamos en un valle y, en estos meses, es como si nos pusieran un techo sobre las montañas haciendo que el aire quede concentrado con sus micro partículas. Si no hay una radiación solar fuerte, el aire no se calentará, no superará la altura de las montañas y no se lo llevará el viento”. Tras la explicación de la contaminación “tipo coquito”, como lo mencionó el alcalde, expresó su alegría por la llegada de los barriles, que “demuestran un compromiso concreto y real”.

Por su parte, Felipe Bayón Pardo, presidente de Ecopeterol, confirmó que, aunque se estaban cumpliendo con los requerimientos y normas técnicas, los niveles de azufre que se estaban suministrando previamente “no eran suficientes para las condiciones de Medellín en estas condiciones del año”.

A partir de hoy comenzará el proceso de reposición en los inventarios de los surtidores de combustible de la ciudad y entre marzo y abril, Ecopetrol medirá la disminución en los niveles de azufre contenido en el diésel que se distribuye. El presidente de la compañía de petróleo espera que en pocas semanas se note la mejoría en la calidad del aire, pero indica que se requiere el aporte de todos los sectores.

Afectación de la salud por el combustible

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó en 2017 que la polución del aire aumenta como consecuencia de la ineficiente combustión de combustibles en el transporte, la generación eléctrica y otras actividades como calefacción de residencias y la preparación de alimentos. Los procesos de combustión producen una mezcla de contaminantes tanto de las emisiones primarias como diésel y hollín y plomo, así como de los productos de la transformación atmosférica como ozono y partículas de azufre.

“La contaminación del aire urbano provoca un estimado de 1,3 millones de muertes al año. Su relación con varios tipos de cáncer y enfermedad pulmonar ya fue demostrada”.

