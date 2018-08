Así intervendrán el alto déficit de andenes en El Poblado

Según un estudio de movilidad y espacio público en El Poblado, realizado por la Universidad Nacional, en Los Balsos, Los González y Los Parra, y en vías con alta pendiente que circulan en sentido Oriente-Occidente, no hay andenes, están interrumpidos o presentan deterioro. “Hay inaccesibilidad debido a condiciones de deterioro, inseguridad, vías interrumpidas, privatizadas u obstáculos como quebradas”, aseguró el documento.

Emmanuel Ospina Sierra, investigador de movilidad sostenible del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de Eafit, explicó que las carencias de espacio público en El Poblado obedecen a problemas estructurales, desde la misma configuración del territorio.

Indicó que, salvo barrios de cuadras uniformes, suelos planos y acceso al transporte público colectivo y masivo, como Manila y Patio Bonito, los sectores residenciales en las lomas son lineales, con escasas zonas comunes.

“El problema de la caminabilidad en El Poblado se asocia a la pérdida de espacio público. Entre dos edificios hay mallas que impiden pasar. Tampoco hay quebradas abiertas en ninguna parte porque (a la expansión urbana) se le fue la mano en la privatización del espacio”, opinó.

Ospina ponderó la construcción del circuito peatonal entre las transversales pero dijo que si no tiene continuidad y no obedece a un plan estructurado de intervención espacial, se quedará corto.

“Está bien empezar por incrementar áreas caminables e implementar cruces seguros y semáforos peatonales. Lo que me preocupa es que no obedecen a un plan, entonces dependerá del azar que funcionen o no. La solución de fondo es recuperar los espacios verdes de la zona”, sostuvo.