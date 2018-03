La basura que les llueve a las quebradas de Medellín

“Hacemos jornadas de sensibilización para que no sea recurrente tirar colchones y enseres a las quebradas. Prestamos el servicio pero la gente prefiere entregarle los muebles a los habitantes de calle y lo más grave es que ellos los tiran a las cuencas”, alertó Luis Fernando Villegas , administrador de Zona Emvarias.

Emvarias tiene planes para la recolección de escombros (precio según el número de bultos, metros cúbicos o viajes de volquetas); además de colchones y residuos vegetales, por corte y poda de césped o jardinería. Estos servicios especiales, que no están contenidos en la tarifa ordinaria del servicio de aseo, se pueden solicitar a la línea 444 56 36.

León Manrique, representante de la red de Mesas Ambientales de Medellín, opinó que la disposición de basuras es un problema complejo que no solo requiere acciones de choque. “Se debe trabajar en la formación ambiental para cambiar la cultura. No ganamos nada con limpiar quebradas si la cultura no cambia, la idea es empezar procesos de educación”, dijo.

Velásquez apuntó que pese a que las intervenciones buscan reducir el riesgo de inundaciones, el estado de las quebradas es dinámico. “En su cuidado debe existir corresponsabilidad de la ciudadanía porque son ecosistemas claves y no basureros”, concluyó .