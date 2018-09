Preocupa la poca producción alimentaria en Medellín

Uno de los entes más preocupados es la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), que a través de su representante en Antioquia, Juan Fernando Zuluaga , expresa que la relación urbano-rural en la capital antioqueña es crítica, porque la ruralidad no ha sido valorada en su rol de productora de alimentos.

Santiago Cruz Álzate, coordinador de Derechos Colectivos y del Medio Ambiente de la Personería de Medellín, expone que hay falencias en la parte normativa en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) sobre las dinámicas reales de los territorios rurales.

“Hoy en día, a un campesino le sale más favorable lotear su tierra, venderla por cuadras, hectáreas o parcelas, o rentarla, que cultivar, porque así obtiene más rentabilidad”.

Lo anterior, porque los productos llegan a la ciudad más baratos de otras zonas. El Estado -dice- debería crear políticas que estimulen la permanencia del campesino en sus territorios, que no cambien la vocación de sus tierras.

Para los líderes de los corregimientos, este es un tema de máxima preocupación.

Así lo confirma Gloria Hernández, integrante de la organización La Silletera, de Santa Elena, que busca el empoderamiento de las mujeres en el territorio como opción para que el corregimiento no termine absorbido por lo urbano.

“La gente no se motiva a cultivar porque no hay rentabilidad; una cosecha demora 4 o 6 meses, y en ese tiempo no hay ingresos para el campesino, en cambio si construye una casa y la arrienda, tiene mayores ingresos ”, resalta .