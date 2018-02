La ruralidad que se resiste a morir en Envigado

Como ocurrió con sus vecinos de más abajo, las ofertas para vender sus terrenos llegan casi que con la cuenta de los servicios públicos, pero “de tanto decirles que no, como que se cansaron, pues no volvieron”, relata entre tímidas sonrisas Bernardo.

“A mí me decían que porqué no me iba más para el centro, pero yo mejor salí para el campo, uno acá no sufre por comida”, enfatiza Francisco, mientras toma una de las mandarinas de su huerto.

El espacio en el que habita con su familia, y otras dos personas a las que le arrendó el primer piso de su casa, cada vez se estrecha más.

Primero debió vender una parte para la construcción de la vía que comunica al parque ecológico y ahora, por uno de los costados de la casa, hay un conjunto residencial de un par de edificios y una entrada monumental y, por el otro, están construyendo la casa modelo de un nuevo proyecto urbanístico.

“He tenido algunos problemas, pues no he querido vender y eso genera malestar. Incluso, alguna vez me corrieron el cerco hacía el interior de mi predio”, explica Castaño.

Sin embargo, este obrero jubilado no desiste y en la parte trasera de su casa tiene una huerta de la que se siente muy orgulloso, pues allí “hay de todo, desde yuca, hasta limones y mandarinas que cultivo. Hay días en que nos toca regalar, porque son muchos productos para gastar y se dañan”.