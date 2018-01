Cuando los peligrosos son los propietarios

Patricia Cadena, profesional en rescate y veterinaria, agrega que no existe una fórmula para dictaminar si puede readaptarse o debe someterse a eutanasia. “Cada caso es distinto y se evalúan muchos aspectos. A veces los animales atacan porque responden a estímulos externos, o porque están encerrados todo el tiempo y se vuelven territoriales. Y no tratamos de justificar a los animales, pero sí sabemos que las condiciones de crianza influyen mucho”, dice.

“Para eso también deben buscar asesoría de expertos, porque cada raza y cada animal, según su tamaño, necesitan un bozal. La idea es que aún con él puesto, el perro pueda respirar y jadear, pero que no alcance a morder y que no sufra con el bozal puesto”, indica.

Cadena agrega que lo recomendado es que no se hagan ejercicios tipo cazador - presa, “como aquellos en los que el dueño forcejea con el animal para quitarle del hocico una botella o un juguete, porque eso puede promover comportamientos territoriales y agresividad”.

Cuando entró en vigencia el Código de Policía, en 2016, las autoridades y los ambientalistas denunciaron un aumento del abandono de estos perros.

EL COLOMBIANO reportó casos de animales ahogados, amarrados en parques o dejados a su suerte cerca de centros veterinarios o fundaciones de protección animal.

El veterinario Santiago Henao explica que muchos de los propietarios se asustaron cuando leyeron que tenían que comprar una póliza de responsabilidad para su perro, además de cumplir con otra serie de requisitos como bozal permanente cuando estaba en espacios públicos y traílla para la calle.

Sin embargo la teniente Éricka Ortiz aclaró que hasta el momento esos seguros no están reglamentados y por eso no se han exigido. “Aún no se ha establecido cuáles son las tasas que deben cumplir las aseguradoras y hay casos en los que las lesiones terminan siendo muy costosas”, dice.

Por eso, agrega, sus hombres no están exigiendo ese documento a quien porte uno de esos perros. “Eso sí, si lo tiene sin traílla y bozal, puede ser sancionado”, advierte.