Cuidado con los ladrones del maletero, en La 70

Las víctimas de estos dos incidentes tienen en común que trabajan en los bares de la zona y tomaron los taxis en la calle, luego del turno laboral. No los pidieron por aplicación ni al teléfono de la empresa. Pese a lo que sufrieron, no instauraron una denuncia formal ante las autoridades.

De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc), de la Alcaldía de Medellín, entre enero de 2017 y mayo de 2018 se registraron 214 denuncias por hurto a personas en el corredor de La 70 (entre la UPB y el estadio).

La estadística oficial precisa que de esos robos, 96 se cometieron en la modalidad de atraco, 53 por descuido (dejar objetos abandonados), 17 mediante cosquilleo, 15 por raponazo, 14 con escopolamina y ocho a través de engaños.

En ese periodo de tiempo, la mayoría de casos (24) se presentaron el pasado mayo, lo que implica un incremento en la problemática, comparado con meses anteriores.

Analizando por sectores, en lo que va corrido de 2018 los hurtos a personas se han concentrado en los cruces de La 70 con San Juan (calle 44) y con la estación Estadio del metro (calle 47D).

El secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, señala que la estrategia para combatir ese fenómeno tiene dos vías: la planeación y direccionamiento del servicio de Policía hacia esos sitios críticos; y la consolidación del sistema de videovigilancia, frente a lo cual el corredor de La 70 es una de las áreas priorizadas.

El funcionario animó a quienes hayan sido víctimas de los asaltantes a formular la denuncia. “Eso permite comenzar una investigación penal, identificar a los ladrones y capturarlos”, dice.

Aunque a Daniela no alcanzaron a quitarle sus elementos personales, lo que ocurrió le robó la tranquilidad.

“Quedé con miedo de montar en taxi. Cuando escucho algún ruido, me asusto y me dan ganas de llorar. Una vez se me bajó la presión y mi mamá me dijo que me saliera del trabajo”, comenta.

En temporada de vacaciones, este sector de la ciudad es uno de los más visitados por los turistas y residentes. Las alarmas no están disparadas, pero las autoridades recomiendan tener medidas de autocuidado y, en caso de sospechas, llamar a la Policía.

*Nombres cambiados por protección de las víctimas.