A los paraderos inteligentes de buses en Medellín les falta cultura ciudadana

Merino expresó que la dificultad para que los buses paren en los lugares establecidos tiene que ver con que la gente está mal acostumbrada a que los conductores deben pararles en cualquier lugar.

Lo mismo señaló el secretario Iglesias, quien reveló que en los talleres con los buseros es común escuchar de ellos: “es que si no le paro al usuario donde me toca el timbre o me pone la mano, me insultan”.

No obstante, anotó, con los dispositivos de seguimiento se podrá controlar que los buses paren en sitios autorizados, no para sancionarlos, sino para empezar con ellos un proceso educativo.

Por otro lado, los paraderos “inteligentes” carecen de accesibilidad para personas con limitaciones visuales, sobre este tema, Iglesias reconoció que en el momento no se contempla adecuar facilidades.