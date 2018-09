30 años de la Cultura Metro: ¿cómo nació y qué significa?

Esa campaña, que después evolucionó conforme a los requerimientos históricos, es lo que hoy se conoce como Cultura Metro, que se define como la forma de relacionamiento de los usuarios con el sistema, pero que engloba otros componentes no exentos de críticas a su puritanismo y punitivismo.

Nació hace tres décadas, durante el periodo más convulsionado que ha vivido Medellín, cuando la ciudad era la más violenta del mundo con una tasa de 260 homicidios por cada 100.000 habitantes (once veces la tasa actual), según la Alcaldía local.

No tiene una definición puntual pero está tan arraigada al imaginario colectivo que cualquier antioqueño puede hacer una disertación sobre lo que significa.

Cuando se firmó el contrato con el Consorcio Hispano Alemán que construyó el metro, el 24 de noviembre de 1983, el objetivo era que en cinco años iba a rodar el primer tren en la ciudad. Pero los trabajos comenzaron en medio de la estrechez económica, dificultades para las importaciones de los equipos y retrasos en los planes de trabajo por parte del consorcio. Esto sin contar con la parálisis del proyecto durante tres años, entre noviembre de 1989 y febrero de 1992.

“Con tanto problema que teníamos, empezamos una campaña de sensibilización y motivación para aproximar a la comunidad a un proyecto que en ese momento parecía muy lejano”, cuenta María Elena Restrepo Vélez, gerente Social y de Servicio del Metro.

Con el apoyo financiero del entonces Banco Industrial Colombiano (BIC), se difundieron mensajes en colegios, universidades y medios masivos, tales como “Quiere el metro nuestra gran obra”, “Quiere el metro desde ya” y “Conozcamos nuestro metro”.

Después, cuando las obras se reanudan en 1992, el mensaje no solo fue motivacional, sino formativo y educativo, porque “nadie quiere lo que no conoce”, anota Restrepo. “Se dotó a a la comunidad de conocimientos básicos porque el metro no era como tomar un bus. Tenía normas básicas de seguridad, pero también beneficios de rapidez y mejoras en el servicio”, añade.

Los mensajes mutaron: “Para el metro solo nos faltan centímetros de pasión, centímetros de esfuerzo, centímetros de tenacidad”.

Después de 1994 la estrategia se fortaleció con un vagón escuela que estaba ubicado en el Palacio de Exposiciones, hoy Plaza Mayor, y hasta una estación escuela en la Alpujarra. Eran acciones deliberadas de instrucción de la operación, como no sobrepasar la línea amarilla, saber utilizar el botón rojo y la palanca azul de las puertas, familiarizarse con el viejo tiquete Edmonson o el pito de cierre de puertas.

Después de la inauguración, el 30 de noviembre de 1995, el mensaje volvió a mutar. En los altavoces de las estaciones, en medio del revuelo social por la operación del primer tren, se escuchó: “Lo logramos. Por pujantes, por capaces, por luchadores, por creer, por tener fe”.