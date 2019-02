Por falta de personal, denuncian largas esperas en sede de la Personería de Medellín

Con un solo funcionario estaría atendiendo la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín, según la denuncia de un ciudadano este martes, situación que obligaría a las personas a esperar por un turno durante todo el día.

Jhon Morales, abogado que llevaba un caso para ser atendido en la sede El Bosque, al costado del Parque de los Deseos, expresó que encontró que muchos estaban allí desde las 7:00 a.m. del pasado lunes y no habían salido aún a la medianoche, cuando él llegó.

“Como el teléfono no contestaba en la noche, me dirigí personalmente ahí, teniendo en cuenta que la atención es las 24 horas del día, y me encontré con que había un solo funcionario para prestar el servicio a quienes llegaban”, expresó.

Según Morales, había al menos 30 personas, algunas sentadas en el piso, y preguntó a la persona a cargo el porqué de la situación, ante lo cual la respuesta fue “llevan así más de 14 días por un tema de contratación”.

El caso médico que llevaba para resolver no pudo ser atendido, pero la preocupación del abogado es porque en la ciudad, en materia de derechos humanos, se necesita la presencia de la Personería en cárceles, hospitales y otras zonas que, sin personal, no pueden contar con la vigilancia de la entidad.

La Personería responde

En palabras de Guillermo Durán Uribe, personero de Medellín, la ciudad es la segunda después de Bogotá que cuenta con una unidad permanente de derechos humanos, y para lograr que atienda 24 horas del día y todos los días del año existe un convenio con la alcaldía local y una institución universitaria.

“El apoyo de la administración ha sido permanente, pero cada año existen algunos contratiempos al inicio del periodo presupuestal (...) por eso en los primeros meses hay contingencias en cuanto a los convenios interadministrativos”, explicó.

No obstante, dijo que en la sede de El Bosque disponen de siete abogados por turno y en las horas de la noche hay dos a cargo de los casos que se presenten, lo cual contrasta con el testimonio del abogado Morales, quien señaló que solo había una persona a la medianoche.

El personero Durán también reveló que el nuevo convenio para llenar el personal que falta en la unidad ya fue suscrito y los recursos ya están destinados, pero “hay que esperar mientras se desarrolla el trámite conforme a la ley”.

Agregó que en máximo tres días se dará solución a este tema y aclaró que, a pesar de esto, la Personería no ha interrumpido su servicio y son receptivos de las críticas que se puedan generar por contratiempos ajenos a la voluntad de la entidad.