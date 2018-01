Antigua vía al mar colapsó por alto flujo vehicular

La antigua vía al mar por el alto de Boquerón, una de las dos carreteras alternas para los viajeros que regresan a Medellín desde Santa Fe de Antioquia, Urabá y el occidente del departamento, colapsó este lunes festivo por alto flujo vehicular y por un vehículo varado sobre la carretera.

Y es que por la zona se movilizan centenares de vehículos que buscan regresar a la capital de Antioquia, luego de que un derrumbe taponara completamente la vía principal, en cercanías al túnel de Occidente. Según cálculos del coronel Juan Carlos Restrepo, comandante de la Policía Metropolitana, en la zona cayeron más de 6.000 metros cúbicos de tierra.

El carro varado fue un camión que está siendo retirado con grúas. El alto flujo vehicular ha hecho que esa operación tome más tiempo de lo usual, informó la Policía de Carreteras.

Devimar, empresa concesionaria de la vía y responsable de la remoción de tierra, recomendó a los viajeros que aún no han emprendido el viaje a Medellín que tomen la vía Santa Fe de Antioquia - Bolombolo - Amagá - Medellín, que tiene un recorrido de entre dos y tres horas más de lo habitual.

Cabe recordar que este lunes, por tratarse de un puente festivo, tiene operación retorno con restricción de tránsito para vehículos de más de 3,4 toneladas desde las 10:00 de la mañana y hasta las 3:00 de la mañana del martes.

¿Cómo van los trabajos?

La Gobernación de Antioquia informó que personal y maquinaria de la Concesión Mar 1 continúan los trabajos de remoción del derrumbe que generó una afectación aproximada de 80 metros lineales por 7 metros de alto.

“En el momento más de 80 personas trabajan de manera permanente para superar la situación y dar paso esta misma noche o a más tardar mañana martes a primera hora”. dijo el secretario de Infraestructura de Antioquia, Gilberto Quintero Zapata, quien agregó que la operación marcha a buen ritmo.

Los trabajos de remoción de la tierra apenas iniciaron a las 6:00 de la mañana de este lunes festivo, y según los primeros cálculos las obras podrían tardar hasta 48 horas.

EL COLOMBIANO pudo establecer además que en la zona del derrumbe hay presencia de la Policía, el concesionario de la vía (Devimar) y criminalística. Su función es determinar -con la ayuda de las cámaras de seguridad de un local vecino- si algún vehículo pudo haber quedado atrapado bajo la tierra.

“Las cámaras mostraron el desvanecimiento de una luz, pero no sabemos si fue un carro atrapado (...) hasta que no se remueva todo el material, no podemos descartar que haya personas atrapadas”, agregó el coronel Restrepo.